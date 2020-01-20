بعد الماجستير.. شريهان لابنتها لؤلؤة: "قلبي راضي عنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هنأت الفنانة القديرة شريهان، ابنتها الكبرى لؤلؤة، بحصولها على الماجستير في علوم الطاقة والتجارة والمالية بلندن.

ونشرت شريهان، صورًا لابنتها من حفل حصولها على الماجستير عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: " حصلت لؤلؤتي اليوم على درجة الماجستير في علوم الطاقة والتجارة والمالية.. أنا فخورة بأنها نمت لتصبح امرأة ذات جمال لا مثيل له.. تهانينا".

وأضافت: "الحمد الحمد الحمد والشكر لله.. قلبي راضي عنك".

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فيما كتبت عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "واليوم يوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير".

وكانت شريهان، قد كتبت طوال اليوم عدة رسائل لابنتها عبر"تويتر"، قائلة: "يوم جديد جميل في عمري .. أنا فخورة.. وصفحة جديدة تكتب بماء الذهب في صفحات عمرى".

واختتمت رسائلها قائلة: " أصبحتي أعظم واقع وحقيقة في حياتي .. أصبحتي أجمل وأحلى حياة في حياتي يا لؤلؤة".