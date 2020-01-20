محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
هنأت الفنانة القديرة شريهان، ابنتها الكبرى لؤلؤة، بحصولها على الماجستير في علوم الطاقة والتجارة والمالية بلندن.
ونشرت شريهان، صورًا لابنتها من حفل حصولها على الماجستير عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: " حصلت لؤلؤتي اليوم على درجة الماجستير في علوم الطاقة والتجارة والمالية.. أنا فخورة بأنها نمت لتصبح امرأة ذات جمال لا مثيل له.. تهانينا".
وأضافت: "الحمد الحمد الحمد والشكر لله.. قلبي راضي عنك".
فيما كتبت عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "واليوم يوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير".
وكانت شريهان، قد كتبت طوال اليوم عدة رسائل لابنتها عبر"تويتر"، قائلة: "يوم جديد جميل في عمري .. أنا فخورة.. وصفحة جديدة تكتب بماء الذهب في صفحات عمرى".
واختتمت رسائلها قائلة: " أصبحتي أعظم واقع وحقيقة في حياتي .. أصبحتي أجمل وأحلى حياة في حياتي يا لؤلؤة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الماجستير.. شريهان لابنتها لؤلؤة: "قلبي راضي عنك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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