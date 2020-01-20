لأول مرة.. محمد رمضان يغني مع مطربة في "كازانوفا"(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: طرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيته الجديدة "كازانوفا" والتي تشاركه الغناء بها المطربة يسرا الجندي. ويقدم رمضان خلال الأغنية أول دويتو غنائي يجمعه مع مغنية، وثاني تجربة ديو عقب النجاح الجماهيري الذي حققه في أغنية "إنساي"، رفقة نجم الأغنية المغربية سعد لمجرد. Advertisements الأغنية كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وإسلام شندي وإسلام كنكا. يذكر أن، يسرا الجندي مغنية وكاتبة أغاني محترفة، اشتهرت في السنوات الأربع الأخيرة بمشروعها الغنائي "طاخ"، رفقة الموسيقي وعازف الجيتار عز شهوان. وطرح الفنان محمد رمضان مؤخرا أغنية رايحين نسهر، والتي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة.

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