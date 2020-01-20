بعد أول عمل يجمعهما.. حلا شيحة تتغزل في تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام صورة لها رفقة الفنان تامر حسني، من فيلم "مش أنا".

وكتب حلا: "مش كل يوم في حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة في حياتنا، تامر حسني من الناس دي، لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدا تلقائي وجدع وأخ وصديق".

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وتابعت: "فرحانة إننا بنشتغل سوا في عمل جمعنا، وسعيدة أكتر إني عرفت إنسان صديق وأخ للعمر، لقطة من فيلمنا مش أنا يارب يعجبكم".

يُذكر أن تامر حسني بدأ تصوير دوره في فيلم "مش أنا"، مع الفنانة حلا شيحة وسوسن بدر، وإخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.