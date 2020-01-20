لطيفة: حرصت على التواصل مع كل الأجيال في أحدث ألبوماتي "في الأحلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتهت النجمة لطيفة من تسجيل أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، ويضم الألبوم ١٤ أغنية تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معهم لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع كل من أيمن بهجت قمر، ليد سعد، مدين،مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وقالت لطيفة في بيان صحفي، إنها قررت في هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغان ٍمتنوعة تتناسب مع كل الأجيال، مشيرة إنها تعاقدت مع شركة "قنوات" لتوزيع الألبوم فى العالم، كما تعاقدت مع إحدى شركات المحمول الكبيرة داخل مصر، وأخرى فى الإمارات.

وأضافت لطيفة أنها صورت أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، الأولى تم طرحها وهي "شاغلني" والثانية "فى الأحلام" والتي تطرح الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال كبيرة جدًا وقالت "البرومو خض الجمهور" لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تماما، وأكدت لطيفة أن أغاني الألبوم ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها اعتمدت خلال هذا الألبوم على التجديد والجرأة والتواصل مع كافة الأجيال.