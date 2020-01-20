صلاح عبدالله يكشف سبب هجوم الزملكاوية عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، برومو حلقته في برنامج "فص برلنت من مصر" مع الإعلامي أمين العسال.

وقال صلاح عبدالله في الفيديو: " كتبت مرة كل بني آدم له عيوب، حتى أنا زملكاوي، والجملة دي خلت الزملكاوية هاجموني قوي".

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وعلق عبدالله على الفيديو: "فص برلنت من مصر، عشان بحب أمين وحبيت الفكرة بادرت بالمشاركة، بس يشهد رب العالمين إني فخور بزمالكاويتي يا أمين".

وينتظر صلاح عبدالله عرض دوره في فيلم لص بغداد"، ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي فيلمز".

#فص_برلنت_من_مصر عشان بحب أمين وحبيت الفكرة بادرت بالمشاركة بس يشهد رب العالمين إني فخور بزمالكاويتي ياأمين ???????????? @aminelassal pic.twitter.com/XP0izXPh3u