في ذكرى ميلاد والده.. أحمد خالد صالح لـ"الخليج 365": "خدت منه إتقان العمل وحب الأهل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أكد الفنان أحمد خالد صالح، أن ذكرى عيد ميلاد والده الراحل اليوم الإثنين 20 يناير، وليست يوم 23 يناير كما هو مكتوب في عدد من المواقع.

وقال أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه أخذ من والده أشياء كثيرة، منها "حب الإتقان في أي شيء بعمله، وحب الأهل".

وأضاف، أنه يحاول طوال الوقت السير على خطى والده في كل شيء، والمحافظة على حب الناس، مشيرًا إلى أنه يتمنى تحقيق جزءًا من النجاحات التي حققها والده في عمله وطوال مشواره الفني.

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وطالب نجل خالد صالح في نهاية حديثه الجمهور بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة وأن يدخله المولى عز وجل فسيح جناته.

يذكر أن، الفنان القدير الراحل خالد صالح، ولد في مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة عام 1964، بدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة ومسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، واستمر في ذلك فترة طويلة بجانب ممارسته لأعماله التجارية الخاصة.

تفرغ تمامًا للتمثيل في عام 2000 وهو في السادسة والثلاثين من عمره، ففي عام 2001 شارك في الفيلم الكوميدي (خلي الدماغ صاحي) وسط بطولة جماعية، ولفت إليه الأنظار بشدة في فيلم (محامي خلع) عام 2002، حيث ظهر في مشهد صغير بالفيلم في دور القاضي، لكنه أدى الدور بشكل مبتكر وبسيط ومتميز بشدة. وسرعان ما سطع نجمه بقوة، واشتهر بأداء أدوار الشر والأدوار المعقدة.

من أهم أعماله السينمائية (تيتو، عمارة يعقوبيان، ملاكي إسكندرية، عن العشق والهوى، ابن القنصل)، وأهم أفلامه على اﻹطلاق هو فيلم (هي فوضى) من بطولته المطلقة، والذي تم إنتاجه عام 2007 من إخراج يوسف شاهين وخالد يوسف، وعمل أيضًا في التليفزيون، ومن أهم مسلسلاته (حلاوة الروح، الريان، تاجر السعادة، بعد الفراق، سلطان الغرام)، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم (الجزيرة 2) عام 2014، وهو الجزء الثاني من فيلم (الجزيرة) الذي تم إنتاجه عام 2007 وكان من بطولة صديقيه أحمد السقا وخالد الصاوي، وتوفى في 25 سبتمبر عام 2014.