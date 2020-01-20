إليسا توجه التحية لنقيب المحامين اللبناني لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إليسا، التحية لنقيب المحامين اللبناني ملحم خلف، على موقفه الذي اتخذه اليوم الإثنين، عقب حدوث إشكال في قاعة محكمة الجنايات في بيروت بين رئيس المحكمة واحد المحامين تطوّر إلى حضور نقيب المحامين ملحم خلف إلى قاعة المحكمة.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "طالما فيه نقيب محترم متل ملحم خلف.. ما في خوف من قضاة قليلين الاحترام مثل اللي شفنا نموذج عنه اليوم.. المحامي بيدافع عن قيم إنسانية عم بتزول بسبب أشخاص مثل هالقاضي.. ألف تحية للنقيب خلف".

وأفادت جريدة النهار اللبناني، بأن المحامي مالك عويدات (86 عاماً)، كان يجلس على مقعد خلفي داخل القاعة منتظراً جلسته، وأثناء سير المحاكمة في أحد الملفات، دخل سائق المحامي مستفسراً منه إن تناول الدواء، فأجابه المحامي عويدات بصوت عالٍ كونه خفيف السمع. وبسماع صوت في القاعة، سأل رئيس المحكمة عن شخص المتكلم، فأجابه أحد المحامين أنّه المحامي عويدات.. فطلب القاضي سامي صدقي، أن يخرج المحامي من القاعة ليتكلم خارجها.