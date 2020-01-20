تراند اليوم : نجمات سينما يتلقين عروضا من "دبي" لممارسة الجنس مقابل المال

لماذا باتت "دبي" مكانا آمنا للمواعدة واللقاءات الجنسية بين "أثرياء" ونساء مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي. بل إن نجمات سينما من دول غربية قلن إنهن تلقين عروضا من دبي لممارسة الجنس مقابل الأموال

اسم "دبي" تردد كثيرا خلال تحقيق استقصائي أجراه برنامج "فيكتوريا دير بشاير" ونشرته بي بي سي عربية على موقعها حول هذه الظاهرة.

تقول الممثلة "تاين ليكسي كلارسون": " بعد أن شاركت في حلقات مسلسل "جزيرة الحب" Love Island الموسم الثاني قدمت لها إحدى الجهات عبر رسالة بالبريد الإلكتروني عرضا قيمته 50 ألف جنيه استرليني مقابل قضاء خمس ليال في دبي وتضمن العرض اتفاقا بعدم إفشاء الأمر ونصت الرسالة على سرية تفاصيل كل ما سيطلب منها عمله.

وتقول تاين ليكسي إنها رفضت العرض ولكنها تخشى من أن الشخصيات المؤثرة التي لا تحصل على عروض سخية مجانا ستشعر بضغوط من أجل "الحفاظ على ظهورها " وستصبح عرضة لمثل هذا النوع من الصفقات"

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وتضيف" إنها أموال كثيرة بالنسبة لبعض الناس، إنها مبالغ مالية تغير الحياة"

وتقول الممثلة روزي ويليامز " التي لعبت دور البطولة في حلقات "جزيرة الحب" الموسم الثالث إنه عرض عليها 100 ألف جنيه استرليني سنويا بالإضافة إلى تغطية نفقات ملابسها وحقائبها كي تصبح رفيقة رجل في دبي.

وأظهرت روزي ويليامز إحدى الرسائل التي تلقتها مؤخرا، من رجل يزعم أنه في دبي، وتضيف أنها لم تخضع أبدا لمثل هذه الإغراءات على رغم من حجم الأموال الضخمة"