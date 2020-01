حفل جوائز SAG 2020: اللائحة الكاملة للفائزين وخواكين فينيكس يكرّم هيث ليدجر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 10:42 مساءً - لم يكن حفل توزيع جوائز SAG في دورته السادسة والعشرين The 26th Annual Screen Actors Guild Awardsوالذي بث مباشرة على قناة TNT عادياً.

الحفل الذي شهد تكريماً للممثل الراحل هيث ليدجر ، شهد على عناق مميز بين الممثل براد بيت وحبيبته السابقة الممثلة جينيفر انيستون على هامش الحفل الأمر الذي أشعل نار الشائعات حول فرصة عودة العلاقة العاطفية بين النجمين .



وفاز الممثل سام روكويل بدوره في المسلسل التلفزيوني "Fosse/Verdon" بجائزة SAG للتلفزيون "الأداء المميز لممثل من فئة الذكور في فيلم تلفزيوني". وفازت زميلته في المسلسل الممثلة ميشيل ويليامز بجائزة أفضل أداء في فيلم تلفزيوني من فئة النساء.

فاز النجم براد بجائزة SAG كأفضل ممثل داعم في الفيلم من فئة الذكور بدوره في فيلم Once Upon A Time in Hollywood



وفازت النجمة العالمية "جينيفر أنيستون " بجائزة SAG لأفضل أداء مميز من فئة النساء في مسلسل درامي كأفضل نجمة من الإناث من خلال دورها في المسلسل الدرامي الجديد "The Morning Show".



وفاز المسلسل The Crown الدرامي كأفضل مجموعة تمثيل بجائزة SAG كأفضل مجموعة تمثيل في مسلسل درامي.



وحصل الممثل "خواكين فينيكس" بدوره البطولي في فيلم "Joker" بجائزة SAG كأفضل أداء بطولي من فئة الذكور.نجم فيلم joker حرص بدوره على تكريم الممثل الراحل هيث ليدجر الذي سبقه في تجسيد شخصية الجوكر في فيلمه THE DARK KNIGHT، عام 2008، وقال "هيث ليدجر ذهبت ولكن بالتأكيد لم تنس".









وفيما يلي قائمة كاملة بأسماء الفائزين بجوائز SAG:



1- جائزة SAG للتلفزيون "الأداء المميز لممثل من فئة الذكور في فيلم تلفزيوني"

سام روكويل عن دوره في المسلسل التلفزيوني "Fosse/Verdon".



2- جائزة SAG للتلفزيون "الأداء المميز لممثلة من فئة النساء في فيلم تلفزيوني".

ميشيل ويليامز بدورها في "Fosse/Verdon"



3- جائزة SAG لأفضل أداء من فئة الذكور في مسلسل درامي

بيتر دينكلاج عن دوره في المسلسل الدرامي الشهير "Game of Thrones".



4-جائزة SAG لأفضل أداء مميز من فئة النساء في مسلسل درامي.

"جينيفر أنيستون " عن دورها في المسلسل الدرامي "The Morning Show".

5-جائزة SAG لأفضل أداء من فئة الذكور في مسلسل كوميدي.

طوني شلهوب عن دوره في المسلسل الكوميدي الشهير The Marvelous Mrs. Maisel.



6-جائزة SAG لأفضل اداء مميز من فئة النساء في مسلسل كوميدي.

فيبي والر بريدج بجائزة أفضل أداء في مسلسلها الكوميدي الشهير "Fleabag".



7-جائزة SAG كأفضل مجموعة تمثيل في مسلسل درامي.

مسلسل The Crown.



8- جائزة SAG كأفضل مجموعة تمثيل في مسلسل كوميدي.

مسلسل"The Marvelous Mrs. Maisel"



9- جائزة SAG كأفضل أداء بطولي من فئة الذكور.

"خواكين فينيكس" عن دوره المميز في فيلم "Joker".



10- جائزة SAG كأفضل أداء بطولي من فئة النساء

رينيه زيلويغر بدورها البطولي في فيلم "Judy".



11- جائزة SAG كأفضل أداء داعم في الفيلم من فئة الذكور.

براد بيت بدوره الداعم في فيلم Once Upon A Time in Hollywood



12- جائزة SAG كأفضل اداء داعم في الفيلم من فئة النساء.

لورا ديرين بدورها الداعم في الفيلم "Marriage Story".