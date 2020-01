أوسكار 2020: تاريخ الحفل والقائمة الكاملة للأفلام المرشحة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2020 10:42 مساءً - كما في كل عام، يترقب المتابعون في هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته ال 92 الذي سيبث على الهواء مباشرة يوم 9 شباط/فبراير على قناة ABC.



وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.



وسجل تود فيليبس "Joker" ، وهو قصة منشورة في الكتاب الهزلي عن أكبر عدو لشخصية باتمان ، 11 ترشيحات أوسكار اليوم الاثنين ، بما في ذلك ترشيحات لجائزة أفضل صورة وأفضل مخرج لفيليبس وأفضل ممثل لجواكين فينيكس.

تابعي المزيد : ما لا تعرفونه عن حفل توزيع جوائز الأوسكار عبر التاريخ



تلاه ملحمة مارتن سكورسيزي "The Irishman" ، وفيلم كوينتين تارانتينو "ذات مرة في هوليوود" ومسرحية سام مندس Sam Mendes الحربية "1917" ، بعشرة ترشيحات. هذه الأفلام ، إلى جانب "Ford v Ferrari" و "Jojo Rabbit" و "Little Women" و "Story Story" و "Parasite" ستتنافس على أفضل صورة.



واللافت في هذه النسخة هو استبعاد المخرجات بالكامل من سباق ترشيحات جائزة أفضل مخرج. لكن استطاعت غريتا غيرويغ أن تكون المخرجة الوحيدة المرشحة ضمن فئة "أفضل فيلم"، إذ استطاعت انتزاع ترشيح في الأوسكار من خلال فيلمها الدرامي "نساء صغيرات". الفيلم يتحدث عن حياة أربع نساء شجاعات ونضالهن ضد الهيكلية التقليدية، وكما يبدو فإن الترشيح جاء رسالة واضحة ضد عالم هوليوود المسيطر عليه الرجال.

تابعي المزيد: الجوكر" خواكين فينيكس أفضل ممثل درامي في غولدن غلوب 2020.. فهل سيفوز بالأوسكار؟



واستطاع فيلم "الطفيلي" من كوريا الجنوبية الحاصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي وهو للمخرج بونغ جون أن ينافس عبر ترشحه لعدة فئات من بينها "أفضل فيلم".



واستطاع المخرج السوري فراس فياض دخول المنافسة عبر فيلمه "الكهف"، والمرشح لجائزة "أفضل فيلم وثائقي".



وكما في كل عام سيتخلل حفل الاوسكار هذا العام تكريم أربعة صناع أفلام عبر جوائز الأوسكار الفخرية وهم المخرج دايفيد لينش، والممثلين ويز ستودي وجينا دايفيز والمخرجة الإيطالية لينا فيرتمولر.



فيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات الأفلام لجوائز أوسكار 2020:









أفلام مرشحة لأفضل صورة



فورد في فيراري. (Ford V Ferrari)



الأيرلندي (The Irishman)



جوجو رابيت (Jojo Rabbit)



جوكر (Joker)



نساء صغيرات (Little Women)



قصة زواج (Marriage Story)



(1917)



ذات مرة في هوليوود (Once Upon A Time in Hollywood)



طفيلي (Parasite)



أفضل فيلم قصير



أخوة (Brotherhood)



نادي نيفتا للكرة (Nefta Football Club)



نوافذ الجيران (The Neighbors' Window)



ساريا (Saria)



أخت (A Sister)



أفضل فيلم وثائقي



معمل أميركي (American Factory)



كهف (The Cave)



حافة الديموقراطية (The Edge of Democracy)



من أجل سما (For Sama)



أرض العسل (Honeyland)