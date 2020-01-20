شاهد.. عمل جديد يجمع بين تامر حسني وحلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة تجمعها بالفنان تامر حسني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "شيحة" على الصورة قائلة: "مش كل يوم في حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة في حياتنا، تامر حسني من الناس دي لقيت فيه إنسان بسيط

متواضع جدا تلقائي وجدع وأخ وصديق .. فرحانة أننا بنشتغل سوا في عمل جمعنا وسعيدة أكتر أني عرفت إنسان صديق وأخ للعمر...لقطة من فيلمها مش أنا يارب يعجبكم".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مسلسل "زلزال"، وشاركها العمل كلا من "محمد رمضان، ماجد المصري، منى عبد الغني، محمود حجازي".