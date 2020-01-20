فيديو .. خواكين فينيكس يشيد بـ هيث ليدجر عقب فوزه بجائزة الأوسكار

أشاد النجم العالمي خواكين فينيكس، بالنجم الراحل هيث ليدجر، وذلك عقب كلمته في حفل الأوسكار، عقب فوزه بالجائزة كأفضل ممثل عن فيلم الجوكر.

وأعرب خواكين عن مدى سعادته بالفوز،

مؤكدًا أن ليدجر كان سببًا في نجاح شخصية الجوكر، قائلًا: "هيث ليدجر ذهبت ولكن بالتأكيد لم تنس.

وفيلم الجوكر من تأليف سكوت سيلفر، وإخراج تود فيليبس، وبطولة كل من خواكين فينيكس، روبرت دي نيرو،

فرانسيس كونروي، شيا ونجهام، دانتي بريرا أولسن، كاري لويس بوتريلو، بيل كامب، بريان تيري هنري، جوش بايس، زازي بيتز، بريت كولن.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان العالمي هيث ليدجر كان فيلم The Dark Knight، والذي حقق نجاحًا مذهلًا في تاريخ السينما العالمية، ولم يشاء القدر أن يرى ليدجر نجاح الفيلم، حيث توفي قبل الفيلم بأسابيع قليلة.