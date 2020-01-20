صور .. منة فضالي تحتفل بتكريمها من الكويت | الوفد دولار أمريكى : 15.89 يورو : 17.7046 ريال سعودي : 4.2354 الفنانه منة فضالي كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانه منه فضالي مجموعة صور جديدة من حفل تكريمها بالكويت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت "فضالي" في الصور تحمل درع التكريم، وترتدي فستان أنيق من اللون الذهبي والأسود. Advertisements جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانه منه فضالي، مسلسل "أفراح ابليس ج٢"، وشاركها العمل كلا من " جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، هنادي مهنى، أحمد صفوت "، المسلسل من إخراج: أحمد خالد أمين. التالي فيديو .. سليمان عيد يرقص على أغنية رايحين نسهر لمحمد رمضان جار تحميل الخبر التالي

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