فيديو .. سليمان عيد يرقص على أغنية رايحين نسهر لمحمد رمضان

نشر الفنان حمدي المرغني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

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وظهر من خلاله الفنان سليمان عيد، وهو يرقص على أنغام أغنية رايحين نسهر للفنان محمد رمضان.

وعلق الفنان حمد المرغني على الفيديو، قائلًا: مش قادر أبطل ضحك .. شوفته مليون مرة.. بحبك أووووووي يا سليمان يا عيد.

يشار إلى أن الفنانان حمدي المرغني وسليمان عيد يشاركان في بطولة مسلسل فلانتينو، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل.

ومسلسل فلانتينو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر.

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وتدور أحداث المسلسل حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.