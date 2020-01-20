فيديو.. هالزي تكسر حاجز الـ 14 مليون نسبة مشاهدة في أسبوع

كسرت الفنانة العالمية هالزي، حاجز الـ 14 مليون نسبة مشاهدة في أسبوع، وذلك منذ طرحها كليب بعنوان You should be sad، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهاتالعالمي يوتيوب.
وكليب You should be sad من ألبوم manic، والذي تم طرحه يوم الجمعة الماضي، بجميع الأسواق العالمية، والمتاجر الإلكترونية.
يذكر أن الفنانة العالمية هالزي طرحت مؤخرًا ألبوم manic، ويضم الألبوم على 16 أغنية، ومنها: Ashley، Clementine، Graveyard، Dominic's Interlude، I Hate Everybody، 3AM، Without Me.
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