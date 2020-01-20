شاهد .. محمد رمضان يتعاون مع مطرب شعبي جديد

نشر المطرب الشعبي الجديد حسن شاكوش صوره تجمعه مع الفنان محمد رمضان، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك". الاجتماعي"فيسبوك". علق "شاكوش" على الصوره قائلٱ "قريبٱ"، وحماس جمهوره في التعليقات بهذ العمل الجديد. العمل الجديد. يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر" من إخراج محمد سامي. Advertisements

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