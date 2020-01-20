كواليس ماسبيرو

الإذاعية الكبيرة عزة جنيدى، نائب رئيس الإذاعة الأسبق أبدت فى تصريح خاص لـ«الوفد» استياءها الشديد من سوء معاملة المسئولين فى نقابة الإعلاميين وتقاعسهم عن ضمها لنقابة الإعلاميين وقد عملت بالإذاعة على مدى 38 عاما، وقدمت خلالها عشرات البرامج الناجحة وتولت العديد من المناصب القيادية، بالتأكيد هذا الأمر ينطبق على العديد من الإذاعيين الذين أحيلوا للمعاش.

< تبدأ قناة «ماسبيرو زمان» هذا الأسبوع عرض مسلسل «هى والمستحيل»

بطولة صفاء أبوالسعود ومحمود الحدينى ومجدى وهبة، المسلسل عرض لأول مرة عام 1977 وحقق نجاحا هائلا.

< حالة من عدم الاستقرار تسود حاليا داخل قطاع الأخبار بسبب الأنباء القوية التى ترددت حول تولى أميرة سالم رئيس قناة النيل للأخبار منصب رئيس قطاع الأخبار خلفا لميرفت محسن، رئيس القطاع الحالية.

< كان الله فى عون

حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حيث قرر ترشيدا للمناصب العليا بالهيئة قيام أمل الجندى رئيس القطاع الاقتصادى بمهام الأمانة العامة للهيئة الوطنية للإعلام وكان قد قرر مؤخرا قيام نائلة فاروق، رئيس التليفزيون بمهام رئيس قطاع القنوات الإقليمية، يذكر أن راتب رئيس القطاع فى ماسبيرو يبلغ حاليا 25 ألفا.

< فى سرية شديدة تعرض القناة الثانية يوميا فى فترة السهرة المسلسل الشهير «المال والبنون» الجزء الثانى، بطولة حسين فهمى ويوسف شعبان وجيهان نصر ووائل نور ولم يتم حتى التنويه عن عرض المسلسل.. حاجة غريبة.