فيديو .. يارا وعبد سلام يطرحان كليب الفلوس

طرح الفنان الشعبي محمد عبد السلام، والفنانة يارا، كليب جديد، ويحمل اسم الفلوس، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب الفلوس من إخراج هيثم عنتر، والأغنية من كلمات محسنالشبراوي، وألحان محمد عبد السلام، وتوزيع محمد حريقة.
يشار إلى أن الفنان الشعبي عبد السلام طرح مؤخرًا أغنية بعنوان خايف اهزك يا غربال، وهي من غناء أحمد عامر، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها في الساعات الأولى.
يذكر أن الفنانة الشعبية يارا طرحت سابقًا أغنية بعنوان أنا مش ندمانة، وهي من غناء يارا وأفندينا، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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