ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية آن ماري سلامة معايدة مؤثرة لوالدتها في ذكرى عيد الميلادها من خلال فيديو لوالدتها بالأسود والأبيض وهي تضحك فيه.
وكتبت في الفيديو : "قال السيد المسيح لبطرس: أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي" وتابعت بالقول: "وأنا أقول لك يا أمي الغالية: "أنت حجر الأساس ولولاك ينهد الهيكل على رؤوسنا". وختمت رسالتها :"أحبك موت".
الجدير ذكره أن الممثلة آن ماري سلامة شاركت في العديد من المسلسلات منها "فارس الأحلام"، "قطبة مخفية"، "بدل عن ضايع"، وغيرها من الأعمال الدرامية الناجحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- آن ماري تعايد والدتها برسلة مؤثرة: "أنت الحجر الأساس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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