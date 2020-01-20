بالفيديو- آن ماري تعايد والدتها برسلة مؤثرة: "أنت الحجر الأساس"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​آن ماري سلامة​ معايدة مؤثرة لوالدتها في ذكرى عيد الميلادها من خلال فيديو لوالدتها بالأسود والأبيض وهي تضحك فيه.

وكتبت في الفيديو : "قال السيد المسيح لبطرس: أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي" وتابعت بالقول: "وأنا أقول لك يا أمي الغالية: "أنت حجر الأساس ولولاك ينهد الهيكل على رؤوسنا". وختمت رسالتها :"أحبك موت".

الجدير ذكره أن الممثلة آن ماري سلامة شاركت في العديد من المسلسلات منها "فارس الأحلام"، "قطبة مخفية"، "بدل عن ضايع"، وغيرها من الأعمال الدرامية الناجحة.