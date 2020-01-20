يوسف الخال يحمل بندقية ويعلّق-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ صورة له من كواليس احد اعماله التمثيلية وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر يوسف في الصورة مرتديا عبائة ويحمل بيده بندقية والى جانبه بندقيتين، معلّقا عليها قائلا: "سلمية".

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان يوسف الخال علّق مؤخرا على ما جرى من تظاهرات وقطع للطرقات من محتجي الثورة.

وكتب في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : "اليوم كأنها أول ه ايام من ثورة ١٧ تشرين.. هذا الذي يجب أن يستمر.. اليوم الجغرافيا تتوحّد مع التاريخ ..لبنان".

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