لوسي تهاجم الراقصة دينا "بدلاتها عارية"

ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الراقصة لوسي، بدلات ​الراقصة دينا​ التي ترتديها في الحفلات والمناسبات، مؤكدة أن الأخيرة معتادة على ارتداء بدلات قصيرة وعارية منذ سنوات.

وقالت لوسي،في حديث خاص لصحيفة "الوطن" إن دينا أدخلت "اختراعات من افتكاساتها" على بدل الرقص، مضيفة أن هذا شأن يخصها لوحدها لا دخل لأحد فيه.

وبعن تصريح دينا بأنها هي من اخترعت "الشورت" تحت بدلة الرقص قالت لوسي: "شيء يحترم ولكن يظل السؤال، ماذا بعد الشورت؟ هي بدلة الرقص شورت؟ سامية جمال كانت ترتدي ملابس شفافة ولكنها أشبه بالمايوه أو كاش مايوه، ولم يكن أدائها وحركاتها تحمل إساءة للأنثى، لأن الرقص ما هو إلا فن وأنوثة".

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