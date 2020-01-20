ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي اثير مؤخرا بسبب عدم اختيار المشتركة المصرية ​هايدي محمد​ من ضمن فريق برنامج المواهب "​ذا فويس كيدز​" وعدم عرض فقرتها الغنائية على يوتيوب، قام والد الفنانة المصرية أشرقت الفنان المصري ​أحمد سعد السيد​ بمساندتها، كاشفا انه سيتولى تدريبها ومساعدتها.

وكتب السيد على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الموهبه الجميله القويه التي ظلمت ولم يلتف لها بفعل فاعل

وعد مني ياهايدي مش حسيبك وساتولي تدريبك وتقديمك في المسابقات والحفلات وقصور الثقافه. بالتعاون مع صديقي المايسترو شريف عزت".

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كانت هذه تفاصيل خبر فنان يتعهد بدعم هايدي محمد فنيا بعد استبعادها من "ذا فويس كيدز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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