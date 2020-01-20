لطيفة: اعتمدت على الجرأة والتجديد في "في الأحلام"

ميرنا وليد - بيروت - انتهت الفناة التونسية ​لطيفة​ من تسجيل أغانيات ألبومها الجديد "في الأحلام"، الذي يضم ١٤ أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرزهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين،مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية أنها قررت في هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغاني بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال، وسيتم توزيع الألبوم في العالم.

واضافت لطيفة انها صورت اغنيتين من الألبوم فيديو كليب، الاولى تم طرحها وهي "شاغلني" والثانية "في الأحلام" والتي ستطرح الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال كبيرة جدا وقالت "البرومو خض الجمهور" لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تماما، واكدت لطيفة أن اغاني الألبوم ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة.