كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منة فضالي تكشف للفجر الفني شخصيتها في "الموقف" وسبب انسحابها من "ماكو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة منة فضالي، أن الشكل الذي ظهرت عليه في فيلم "الموقف" هو "كاجوال" نظرا لأن الشخصية التي تجسدها في الفيلم ليست شخصية شعبية.

وكشفت "فضالي"، في تصريحات لـ"الخليج 365 الفني"، أن الشخصية التي تجسدها اسمها "أمل" وهي طالبة تتعرض لمشاكل تضطرها للهروب.

وأشارت منة فضالي، إلى أن أكثر ما لفت انتباهها في هذا الفيلم هو أن التجربة جديدة، مضيفة أن العمل كان يضم العديد من النجوم لكنهم لم يستكملوا العمل كما أن العمل توقف بعد وفاة الفنان طلعت زكريا.

وتحدثت عن الشخصية قائلة " هي شخصية لطيفة بالنسبة لي وهي لايت كوميدي ولأول مرة أقدم مثل هذه الشخصية".

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ووجهت منة فضالي رسالة إلى الفنان سمير غانم الذي يشارك ضمن ضيوف الشرف في العمل "استاذ سمير هو والدي، وأنا كنت محظوظة بالعمل معه في المسرح من قبل وأنا أحبه كثيرا".

وعن السبب وراء اعتذارها عن فيلم "ماكو" " ضيق الوقت، وانشغالي بأعمال أخرى كان السبب وراء استكمال عملي كما أنهم قاموا بتغيير المواعيد كثيرا للفيلم وكانوا يريدون مني أن أصور فجأة لكني كنت قد سافرت في ذلك الوقت".

ووجهت رسالة لناهد السباعي باعتبارها كانت مرشحة لأداء دورها " لا ناهد السباعي كانت متواجدة من البداية، ولم أكن أعلم من بدلا مني بس عامة بالتوفيق".