تراند اليوم : الجمهور يشيد بأداء ميريهان حسين في ختم النسر -شاهد

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة لها خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ميريهان في الصورة باطلالة أنيقة اعتمدت فيها على ماكياج هادئ وتركت شعرها الطويل منسدل على كتفيها وعلقت على الصورة قائله:”هنادي سلطان .. ختم النمر”.

وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

“قمر اوي اوي اوي”_،”انتى جميلة قوى ودى نعمه من ربنا احمد ربنا عليها على طول”_،”مكنتش محتاج اشوفك ف ختم النمر عشان أتأكد انك نجمه كبيره مع كامل تقديري للعمل الجديد رائع وبالتوفيق”_،”متألقه دايما يا قمر”

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وتتواجد ميريهان حسين في أسوان لتصوير مشاهدها بفيلم ختم النمر الذي تتعاون من خلاله مع نخبة من النجوم منهم أحمد صلاح حسني ونسرين طافش.

وتلقت ميريهان حسين عددا من العروض الفنية ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن بسبب انشغالها بمسلسل ختم النمر.