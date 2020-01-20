تراند اليوم : علي طريقة اللمبي .. علي ربيع بيتفسح بالبسكلتة في شوارع القاهرة -فيديو

يشارك الممثل علي ربيع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من اللقطات اليوميه له، والتي تعجب متابعيه كثيرا.

وهذه المرة نشر علي ربيع مقطع فيديو له عبر حسابه على Instagarm وهو يقود دراجة ويصور نفسه بطريقة السيلفي، وفي الخلفية أغنية “البسكلته” التي قدمها الفنان محمد سعد في فيلم “اللمبي”.

على صعيد آخر، بدأ علي ربيع، مؤخرًا تصوير مشاهده في فيلم “الخطة العامية‎”.‎

فيلم “الخطة العامية” فهو بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل ‏من أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي‎.‎