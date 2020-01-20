فيديو وصور: أنغام تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها في السعودية

احتفل جمهور المطربة المصرية أنغام في القصيم بعيد ميلادها الـ 48، بعد انتهاء حفلها الذي أحيته هناك. وحرص محبّي النجمة على زيارتها داخل مقر إقامتها مصطحبين قالب حلوى كبير، وباغتوها بالغناء "عيد ميلاد سعيد".

وكانت أنغام قد احتفلت بعيدها في حفل خاص مع الفنانة لطيفة والنجمة إلهام شاهين بحضور المطرب محمد حماقي وتامر حبيب وتراقصت على أنغام أغنية وليد توفيق الشهيرة "انزل يا جميل"، ولكنها فوجئت بحرص رابطة معجبيها في السعودية على الاحتفال معها بيوم ميلادها الذي يوافق 19 يناير، وزاروها داخل مقر إقامتها لتقديم التهنئة مع كعكة عيد الميلاد، وتولوا هم مهمة الغناء. Advertisements الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم قدم هو الأخر التهنئة لزوجته أنغام بمناسبة يوم ميلادها، ونشر صورة رومانسية حديثة لهما عبر حسابه بموقع إنستقرام وعلق عليها بوضع أيقونة لقلب وأخرى لكعكة عيد الميلاد. إقرئي أيضًا: صور: عزاء ماجدة الصباحي بحضور الكبار وانهيار ابنتها غادة نافع ولبنى عبد العزيز هيفاء حسين في جلسة تصوير مع توأميها سلطان وجواهر

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