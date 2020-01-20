صور: عزاء ماجدة الصباحي بحضور الكبار وانهيار ابنتها غادة نافع ولبنى عبد العزيز

حتشد كبار نجوم الفن المصري لتقديم العزاء في الفنانة ماجدة الصباحي الذي أقيم مساء أمس بالقاعة الكبرى لمسجد عمر مكرم، وحرص الجميع على مواساة ابنتها الوحيدة غادة نافع التي انهارت من البكاء، ودخلت الفنانة لبنى عبد العزيز في نوبة بكاء طوال فترة تواجدها وتواجدت بجوارها النجمة دلال عبد العزيز برفقة رجاء الجداوي لتهدئتها.

حرص على الحضور من النجوم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، عزت العلايلي، محمود قابيل، ونرمين الفقي وسمية الخشاب وصابرين وفيفي عبده والفنانة المعتزلة شهيرة وابنتها رانيا محمود ياسين، وعمرو الليثي، وائل الإبراشي، ونقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي.

ولفت أنظار الجميع إهداء غادة نافع صورة كبيرة لوالدتها وكتب عليها لقب "وداعا دلوعة السينما" مع اقتباس من أحد أفلامها يقول" أنا جيالك يا ممدوح".

يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي رحلت يوم الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة، وأعلنت ابنتها الوحيدة غادة عن تأجيل الجنازة لتقام بعد صلاة ظهر الجمعة من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ثم تم تعديل مكان خروج الجثمان ليصبح مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

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ووجهت إليها ابنتها غادة رسالة وداع قالت فيها: إلى أصدق قلب، أمي التي انتقلت إلى رحمة الله، رحلتي ورحل معك كل الحنان، ورحلت صديقتي وحبيبتي وكان القدر يريدني ان أتجرع مرارة الفراق ووحشة البعاد وينتهي كل الكلام ويبقى اسمك في دمي وفي لساني وكيف أوفيكي حقك بكلماتي وكيف لي أن ارثيكي وانا المحتاجة لمن يرثيني فيكي احبك وافتقدك.

وأضافت: رحلتي جسدًا وبقيتي في قلبي دوما..رحمه الله عليكي واطلب لك المغفرة..وأسألكم الفاتحة.

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