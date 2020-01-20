لعنة محمد الشرنوبي تصيب سارة الطباخ وتتسبب لها في أزمات قاتلة

يبدو أن لعنة الفنان محمد الشرنوبي قد أصابت المنتجة سارة الطباخ، بعد خلافتهما الأخيرة التي وقعت بينهما، والتي تسببت في انفصالهما فنياً وفسخ خطبتهما أيضاً.
وقد ترددت أنباء عن فسخ عقد كل من الفنان حازم إيهاب، والفنان سيف زهران، مع المنتجة سارة الطباخ، وشركتها «Earth production».
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حيث قام حازم إيهاب بحذف كل الصور التي جمعته بسارة من حسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، كما قام بإلغاء متابعاتها أيضاً، بينما فعل سيف زهران الأمر ذاته، مما يؤكد تلك الأنباء، كما قامت هي أيضاً بإلغاء متابعاتهما.
يذكر أن المنتجة سارة الطباخ تعاقدت مع كل من حازم إيهاب، وسيف زهران لإدارة أعمالهما منذ عدة أشهر، كما دخلت في أزمة مع الفنان محمد الشرنوبي، مازالت قائمة حتى الآن.
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