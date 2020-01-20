مرض الشاعر كريم العرافي يعيد كاظم الساهر عن قرار اعتزاله

نشر الشاعر كريم العراقي الذي أعلن إصابته بالسرطان قبل أيام، صورة تجمعه بالفنان رفيق دربه كاظم الساهر، خلال عيادته له في دبي، حيث يلازم المستشفى ويتلقّى العلاج الكيماوي.

وقد أصرّ كاظم على الوقوف إلى جانب صديقه، الذي حصد معه أهم نجاحاته الفنية.

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هذه الصّورة، أعادت كاظم عن قرار اعتزاله الأضواء مدّة سنتين، وهو قرار كان قد أعلنه خلال الصيف الماضي، حيث أكّد أنّه سيبتعد سنتين لن يحيي خلالهما أي حفل، ولن يظهر في أي مناسبة اجتماعية، للتفرّغ لإعداد ألبومه الجديد.

يذكر أن كاظم الساهر كان قد اعلن اعتذاره عن إحياء حفل في إطار فعاليات موسم الرياض، بسبب الأحداث التي تشهدها العراق، وكانت آخر أعماله من كتابة كريم العراقي حملت عنوان "متمردة" وهي من ألحان الساهر وتوزيع ميشال فاضل.