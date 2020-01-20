ريم البارودي تعتذر عن عدم استكمال مسرحية "جوازة مرتاحة" وتضع أبطالها في مأزق

اعتذرت الفنانة ريم البارودي عن عدم استكمال عرض مسرحية «جوازة مرتاحة»، الذي كان من المقرر عرضها في نهاية الشهر الحالي على مسرح أوبرا جامعة مصر.
وكتبت ريم على «ستوري إنستجرام»: «تم انسحابي واعتذاري نهائياً عن مسرحية (جوازة مرتاحة) شكراً للجميع».
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وأكد مصدر من داخل المسرحية أن السبب في انسحاب ريم البارودي من العرض هو الأجر، حيث طالبت الشركة المنتجة بزيادة أجرها، إلا أنهم رفضوا ذلك، وأكدوا أن الميزانية لا تسمح بذلك، مما جعلها تنسحب عن العمل، وتضع أبطاله في مأزق، خاصة أنها شاركت في عرض المسرحية بمدينة الغردقة من قبل.
كانت المسرحية قد نجحت في تحقيق ردود أفعال إيجابية أثناء عرضها خلال الصيف الماضي في الغردقة، وتحديداً في شهر يوليو الماضي، إلا أنها لم تعرض في القاهرة حتى الآن.
مسرحية «جوازة مرتاحة» من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وهو عرض كوميدي مأخوذ عن واحدة من أهم روايات شكسبير المعروفة باسم «ترويض النمرة»، ومن بطولة ريم البارودي، أحمد صفوت، هشام إسماعيل، منة عرفة، وكانت تعرض لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، ثم تمت إضافة يوم رابع آنذاك؛ بسبب الإقبال على المسرحية، كما أن المسرحية أعادت ريم البارودي إلى خشبة المسرح بعد عشرة أعوام من الغياب، حين لعبت بطولة مسرحية «زي الفل» على مسرح البالون عام 2009.
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