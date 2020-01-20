متسابقة "ذا فويس" هايدي محمد: "دمروني نفسياً وكسروا قلبي"

أكدت الطفلة هايدي محمد، المتسابقة في برنامج «ذا فويس كيدز»، أن إدارة البرنامج دمرتها نفسياً وكسروا قلبها؛ بحذفهم أغنيتها من على يوتيوب، بعد خروجها من المسابقة، رغم إشادة لجنة التحكيم بها. وأضافت في تصريحات صحفية صباح اليوم، أن حب الناس وتشجعيها لها عبر صفحتها على «فيس بوك» عوضها قليلاً عن الحزن الذي شعرت به بعد خروجها من المسابقة.

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وكان متابعو «ذا فويس كيدز» The Voice Kids قد صدموا بحذف أغنية الطفلة هايدي محمد، التي أطلت في الحلقة الثالثة من مرحلة «الصوت وبس»، وتسبب خروجها في هجوم لاذع على حكام البرنامج.

يذكر أن مصدر بقناة «إم بي سي» نفى حذف الأغنية بعد خروج هايدي من المسابقة، مؤكداً أنه موجود على يوتيوب، ولكنه يخضع لحقوق الملكية الفكرية، بدليل إذاعته صباح اليوم في صباح العربية، وأشار المصدر إلى أن هايدي من الأصوات الجميلة، لكن طبيعة المسابقة تستدعي خروج البعض، واستمرار آخرين، فهذه هي طبيعة الحلقات.

وكان عدد كبير من نجوم الفن قد تعاطفوا مع هايدي عقب خروجها، وطالبوا إدارة البرنامج بإلغائه نهائياً؛ لأنه يتسبب في كسر خاطر الأطفال وإصابتهم بالإحباط.

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