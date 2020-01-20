خطوة مميّزة من محمد صلاح تجاه نادين نجيم

متابعة بتجــــــــــرد: إنضم نجم كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح إلى قائمة متابعي النجمة نادين نجيم عبر موقع التدوينات “تويتر” في خطوة للتعبير عن إعجابه بأعمالها التي تحظى بنجاح كبير في الوطن العربي.

وتعتبر نادين الممثلة اللبنانية الوحيدة التي يتابعها صلاح، وثاني شخصية لبنانية بعد النجمة نوال الزغبي.

على صعيد آخر، تواصل نجيم التحضير لمسلسلها الجديد “عشرين عشرين” والذي تخوض فيه السباق الرمضاني لعام 2020 إلى جانب النجم السوري قصي خولي.

مسلسل “عشرين عشرين” من كتابة وتأليف بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح”.