تامر حسني يحقق رقماً قياسياً جديداً على يوتيوب

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني حصد نجاح فيلمه الجديد “الفلوس”، وأغنية “حلو المكان” الخاصة بالعمل.

وتخطى فيديو الأغنية حاجز الـ 40 مليون مشاهدة بعد شهر على طرحه عبر قناة تامر حسني على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع أماديو، ميكساج عبد الرحمن شوقي وماستر أمير محروس، وتتصدّر منذ إطلاقها المرتبة الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعاً وطلباً من الجمهور.

تدور أحداث فيلم “الفلوس” حول سيف، وهو نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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الفيلم قصّة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي، زين، محمد سلام، عائشة بين أحمد وآخرون بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.