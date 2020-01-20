لجين إسماعيل يتحدث عن شخصيته بـ"هوى غربي" ويختبر نفسه في "الصقار"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد الفنان السوري الشاب لجين إسماعيل أن المسرح يشكل حالة خاصة لديه كممثل يستطيع من خلاله أن يقدم رؤيته مضافة لرؤية المخرج وأن يكون مواجها للجمهور برد فعلهم حول الأداء والمضمون. منوها إلى أن المسرح هو التجربة المثلى لأي ممثل حتى يقدم موهبته كما يجب.

وأعرب الممثل الشاب في تصريح لـ"فوشيا" عن سعادته بالمشاركة في أعمال مسرحية وسينمائية مع عدد من الفنانين والمخرجين الكبار في سوريا مثل أيمن زيدان وغسان مسعود ونجدة أنزور معتبرا أنه ينهل منهم الخبرة والتجربة والأساسيات الصحيحة في الفن. وآخر هذه المشاركات مسرحية "هوى غربي" تأليف لوتس مسعود وإخراج غسان مسعود والتي تعرض حاليا على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

وأضاف بأنه يؤدي شخصية شاب موجود ومعروف في الحياة للناس لكنه حاول مع المخرج أن يقدمها بطريقة مختلفة من حيث الأداء، وشكل الشخصية وطبيعتها، متمنيا أن يحقق مع فريق العمل النجاح المطلوب وأن تصل فكرة العمل ورسالته للجمهور.

وأشار لجين المعروف لمشاركات مختلفة كل عام بين المسرح والسينما والتلفزيون وأنه يسعى إلى إيجاد توازن بين هذه الأنواع الفنية وهو بالضرورة ما يقدم للفنان حالة خاصة ومختلفة في طريقه الفني. مؤكدا سعيه إلى عدم التركيز بمجال واحد وإغفال بقية الجوانب من سينما ومسرح وتلفزيون لافتا إلى أن الفرص التي نالها تعني له الكثير، ويعتبر كلا منها محطة خاصة تعلم منها الكثير، وقدمت له ما يعينه في خطواته المقبلة.

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وحول تحضيراته على صعيد الدراما التلفزيونية للموسم الدرامي المقبل كشف عن مشاركته حاليا في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" إخراج فادي سليم حيث تجري عمليات التصوير حاليا مع عدد من النجوم، مبينا أنه يؤدي شخصية "يوسف" وفضل عدم الكشف عن تفاصيل هذه الشخصية إلى حين عرض العمل في رمضان المقبل.

كذلك لديه مشاركة بسيطة في المسلسل البدوي "صقار" بطولة الفنان رشيد عساف ونخبة من نجوم الدراما، مشيرا إلى أنه أراد المشاركة بهذا العمل حتى لو كانت مشاركته بسيطة بهدف التعرف إلى هذه النوعية من الأعمال، واختبار نفسه.

من جانب آخر ينتظر إسماعيل عرض فيلمين سينمائيين له شارك بهما مع المخرج جود سعيد.