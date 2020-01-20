غادة عادل بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

لفتت الفنانة غادة عادل الأنظار إليها لدى حضورها احتفالية إعادة إطلاق منصة شاهد. نت بشكلها الجديد، في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وظهرت غادة عادل بفستان أسود مكشوف من الصدر ومن البطن قليلا مع تسريحة شعر بسيطة.

أُقيم أول أمس الاربعاء حفل الإطلاق في دار دبي للأوبرا بحضور كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم"، عضو مجلس دبي، رئيس "اللجنة الأولمبية الوطنية"، رئيس "مجلس دبي للإعلام"؛ ومعالي وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية تركي الشبانة؛ ورئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد آل ابراهيم؛ والمشرف العام على المجموعة الأستاذ علي الحديثي؛ وحشد من الضيوف والوجوه العامة؛ والرؤساء التنفيذيين؛ وشركاء الأعمال؛ وأبرز نجمات ونجوم الأعمال المعروضة.

يشار إلى أن غادة عادل تنشغل في تصوير مشاهدها في الفيلم الكوميدي "الخطة العامية"، الذي تقوم ببطولته بجانب مجموعة من النجوم.

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فيلم "الخطة العامية" بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

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