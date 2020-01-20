شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: اعتمدت على الجرأة والتجديد ومخاطبة كل الأجيال فى ألبومى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة التونسية لطيفة من تسجيل كافة أغانى ألبومها الجديد "فى الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معهم لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع كلا من المؤلف أيمن بهجت قمر، الملحن وليد سعد، الملحن مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

واضافت لطيفة انها صورت اغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، الاولى تم طرحها وهى "شاغلني" والثانية "فى الأحلام" والتى تطرح الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال كبيرة جدا أسعدتها بشكل لا تستطيع وصفه.

وقالت "البرومو خض الجمهور" لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تماما، وأكدت لطيفة أن أغانى الألبوم ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها اعتمدت خلال هذا الألبوم على التجديد والجرأة والتواصل مع كافة الأجيال.

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ويتعاون الملحن محمدى مع المطربة التونسية لطيفة فى ألبومها الجديد بأغنية بعنوان" سلمولى ع اللى غايب"، وهى من كلمات ابتسام محروس، وتوزيع الموسيقى يحيى يوسف، وميكس وماستر ياسر أنور.

ومن ضمن أغانى ألبومها الجديد هى أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وأغنية أقوى واحده، من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى"، والتى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.