أراس بولوت إينملي يتعرّض لموقف محرج أثناء تكريمه!

متابعة بتجــــــــرد: حصد النجم التركي أراس بولوت إينملي جائزة جديدة تُضاف إلى مسيرته الفنيّة القصيرة لكنّها مليئة بالأعمال التي أصبحت علامة فارقة في الدراما.

وفي التفاصيل حصل إينملي على جائزة أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم “معجزة في الزنزانة 7” ضمن فعاليات إحدى المهرجانات في تركيا.

وتعرض أراس بولوت إينملي لموقف محرج أثناء استلامه الجائزة، حيث رفضت مقدّمة الحفل تسليمه الجائزة إلا بعد حصولها على قبلة منه. وأثار الفيديو الذي يوثق هذه اللحظة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلى الرغم من أن الفيديو مضى أيام على نشره إلا أنه لا يزال حديث الناس على المنصات الاجتماعية بالإضافة إلى الصحافة التركية والعربية.

وتدور أحداث فيلم “معجزة في الزنزانة 7” حول الأب “ميمو” الذي يجسده بولوت يعاني من مرض عقلي ويُتهم بقتل إبنته الصغيرة صاحبة ال 6 سنوات في إطار غامض مشوّق.