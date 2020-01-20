بالصور- مجموعة طوني ورد ترمز الى الحرية

“عندما يذكرنا الرسم التخطيطي الكوني بعلاقتنا مع اللانهائي… عندما نأخذ بتلوين ماندالا ساعات لا تُحصى ثمّ نمزقها… كل ما هو مهم في الوقت عينه يمكن أن يكون لا قيمة له.

هذا ما ألهمني، وجعلني أشعر بالحيوية وأنني على قيد الحياة كما دفعني لرؤية العالم الخارجي والداخلي أبعد من منظار أجسادنا وعقولنا”.

تعتمد مجموعة كوتور طوني ورد لربيع وصيف 2020 على خطوط لانهائية، على دوائر ومخططات الماندالا، كما على أشكال نمطية متكررة وهندسة “ناعمة”.

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فإنّه وفقًا لفلسفة الحياة الدائرية، نقوم في هذه المجموعة بصنع الأزياء الراقية الجديدة من القطع القديمة، حيث يتم إعادة تدوير بعض الأقمشة والفساتين بهدف إحيائها بطرق مختلفة.

تتراوح ألوان هذه المجموعة بين الأبيض النقي إلى الأخضر الفاتح والأصفر الساطع.

لقد لعب المصمم مع القصات الضيقة، جاعلاً ملهمته تشعر بالأمان ومع الأشكال الواسعة الفضفاضة لترمز بذلك إلى الحرية.