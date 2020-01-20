هنادي مهنا تنضم لخطيبها في أول عمل فني بعد ارتباطهما.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشهد موسم دراما رمضان المقبل، أول عمل فني يجمع بين الفنانة المصرية هنادي مهنا، وخطيبها الممثل أحمد خالد صالح، بعد إعلان خطوبتهما رسميا.

وكشفت مصادر لـ"فوشيا" أن هنادي مهنا اتفقت مع "شركة سينرجي" على الانضمام لفريق عمل مسلسل "الفتوة" الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح، إلى جانب بطل العمل الرئيسي، الفنان المصري ياسر جلال.

ومن المقرر أن تبدأ هنادي مهنا، تصوير مشاهدها بالمسلسل خلال الأيام المقبلة، بعد توقيع عقود مشاركتها في العمل.

وأفاد المصدر، أن شركة "سينرجي" حرصت على التفاوض مع هنادي مهنا، من أجل الانضمام لخطيبها في مسلسل "الفتوة"، للمساهمة في تحقيق دعاية مجانية للعمل، في ظل تصدر الثنائي "التريند" أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بعد إعلان ارتباطهما.

وأشار إلى أن شركة الإنتاج المصرية وجدت أن ظهور الثنائي في المسلسل، سيساهم في تحقيق نسب مشاهدة عالية، يستطيع من خلالها منافسة الأعمال الأخرى التي يشارك في بطولتها نجوم كبار، خلال موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "الفتوة" بطولة كل من ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، أحمد خليل، أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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ويعيش الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث قدمت الأولى 3 مسلسلات في شهر رمضان الماضي، هي "بركة" و"زلزال" و"حكايتي"، كما يعرض لها حاليا في دور السينما فيلم "بنات ثانوي".

أما أحمد خالد صالح، فيواصل تصوير دوره بمسلسل "سيف الله خالد بن الوليد"، بطولة الفنان عمرو يوسف، وعلى صعيد السينما يشارك في بطولة فيلم "شريط 6"، بدلا من الممثل والمطرب الشاب محمد الشرنوبي، الذي انسحب من العمل بسبب مشكلته مع المنتجة سارة الطباخ، خطيبته السابقة.

واحتفلت هنادي وصالح بخطبتهما في ديسمبر الماضي، بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين وأيضا مجموعة من الفنانين، أبرزهم المطرب والممثل تامر حسني الذي فاجأ العروسين بحضوره، بالاتفاق مع والدها الموسيقار هاني مهنا.

وكانت هنادي مهنا قد أثارت ضجة واسعة بسبب إعلان رفضها إنجاب البنات، في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها تفضل إنجاب الأولاد.

وعن حقيقة وجود "نفسنة" بين بطلات فيلم "بنات ثانوي"، قالت مهنا إنهن على المستوى الشخصي أصدقاء ولم يكن هناك تنافس، لافتة إلى أن السوشيال ميديا تساهم في نشر تلك الشائعات.

واستطردت: "عصر السوشيال ميديا يؤثر على الفتيات كثيرا والفيلم يحمل في مضمونه جزءا من تلك الرسالة وهي الانتباه من تأثيرات التكنولوجيا علينا وعلى أخلاق أبنائنا".