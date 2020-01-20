تصريحات أصالة الأكثر جرأة تجاه الفنانات.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لا تمتلك الفنانة السورية أصالة نصري صوتا جميلا وحسا فنيا عاليا وحسب بل لديها أيضا جرأة وصراحة غير مسبوقة في تصريحاتها التلفزيونية حتى باتت طريقة حديثها ذات الطابع العدائي والإسلوب السريع واللكنة الشامية أيقونة أصيلة عند الحديث عن شخصيتها.

فمنذ أن سطع نجم الفنانة الدمشقية كصوت فني فريد سطعت معها أبرز خلافاتها ومخالفتها للكثير من الآراء والتوجهات وحتى السياسات، من ذلك موقفها من الفنانة أنغام التي فاجأتها ببلوك وألغت متابعتها وقالت إن الظرف يحكم، إذ إنه ليس بإمكاني أن أكون منافقة. الأمر واضح، إذ إنها تزوجت من شاب متزوج بفتاة ذات صلة عائلية بي، وهذا الأمر انعكس سلبا على أسرة وأبناء فتهدم كيان العائلة، لذا كان لا بد أن تتخذ موقفا.

الأمر لم يختلف كثيرا عن موقفها تجاه الفنانة السورية رغدة، فقد هاجمت الأخيرة رغدة من خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، وبعد أن وجه لها سؤالا عن رغدة، أجابت أصالة قائلة: "ما جاي على بالي أحكي عن رغدة لأنه مضيعة وقت.. بحزن على رغدة من درجة السخافة اللي وصلتلها، وبحزن إنها وصلت لهون وبتحكي بهالطريقة".

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وفي خلافها الطويل مع الفنانة الإماراتية أحلام صرحت أصالة أكثر من مرة بنفس إسلوبها الساخر مرة والمهاجم أخرى ففي إحدى لقاءاتها قالت لأحلام: حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن».

ويبدو أن أسلوب الفنانة أصالة ما هو إلا جزء أصيل في شخصيتها التي اعتاد عليها الجمهور وبقي لبعض الفنانين الاعتياد عليها حتى لا يكون هنالك أي صدامات مستقبلية.