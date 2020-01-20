أحمد بسيوني يطلق أغنية جديدة باسم "سندريلا"

طرح المطرب أحمد بسيوني أغنية جديدة باسم "سندريلا" تتفق في اللحن مع أغنية المخرج تميم يونس "سالمونيلا" وعلى نفس الوزن ‏والقافية.‏

شهد الفيديو كليب ظهورًا خاصًا للمذيع خالد جواد في فيديو الأغنية التي حملت طابع كوميدي، وهي من كلمات هيثم حجر وأحمد ‏بسيوني، تقليد موسيقي لخيري أحمد، تصوير وإنتاج هيثم حجر.‏‎

أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس وتوزيع محمد زهير وساهم في التوزيع محمد الفرة‎

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يذكر أن إدارة‎ فيس بوك ‎اعتبرت أغنية "سالمونيلا" تتضمن محتوى "مؤذى وقاسى"، ولم يعد كليب الأغنية متاحا بمجرد المرور ‏عليه، حيث تم وضع جملة "ربما يظهر في هذا الفيديو محتوى ينطوي على قسوة أو يؤذي مشاعر الأخرين‎

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