أحمد بسيوني يطلق أغنية جديدة باسم "سندريلا"

القاهرة – لايف ستايل
طرح المطرب أحمد بسيوني أغنية جديدة باسم "سندريلا" تتفق في اللحن مع أغنية المخرج تميم يونس "سالمونيلا" وعلى نفس الوزن والقافية.
شهد الفيديو كليب ظهورًا خاصًا للمذيع خالد جواد في فيديو الأغنية التي حملت طابع كوميدي، وهي من كلمات هيثم حجر وأحمد بسيوني، تقليد موسيقي لخيري أحمد، تصوير وإنتاج هيثم حجر.
أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس وتوزيع محمد زهير وساهم في التوزيع محمد الفرة
يذكر أن إدارة فيس بوك اعتبرت أغنية "سالمونيلا" تتضمن محتوى "مؤذى وقاسى"، ولم يعد كليب الأغنية متاحا بمجرد المرور عليه، حيث تم وضع جملة "ربما يظهر في هذا الفيديو محتوى ينطوي على قسوة أو يؤذي مشاعر الأخرين
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