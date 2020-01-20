شريف منير بديلا لمحمد شاهين في فيلم "يوم 13"

استعان صناع فيلم "يوم 13" بالممثل المصري شريف منير للمشاركة في بطولة العمل، بدلاً من الممثل المصري محمد شاهين بسبب الاصابة التي يعاني منها في ظهره والتي تتطلب وقت طويل من العلاج، وذكرت بعض وسائل الاعلام أن إصابة شاهين كانت في تصوير أول مشاهده في الفيلم الا أن ذلك نفاه مصدر مقرب من الفيلم

وأكد المصدر أن محمد شاهين يعاني في ظهره من "ديسك" منذ فترة وهذه الاصابة ليس لها علاقة الفيلم وما حدث أنه بمجرد شعوره بالآلام تم ايقاف تصوير الفيلم ليومين ولكن وجد المخرج وائل عبد الله أن شاهين يحتاج فترة للعلاج وحرص على الاطمئنان عليه وفي النهايه اعتذر له وتم الاستعانة بمنير.

فيلم "يوم 13" ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتشويق، وانطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضي، داخل ديكور مكان مجهور بإستديو "مكة" بمدينة 6 أكتوبر حيث تدور معظم مشاهد العمل في هذا الديكور، وهو من بطولة أحمد داوود، دينا الشربيني، جومانا مراد، نسرين أمين، فيدرا، نهى عابدين، محمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغني، أحمد زاهر، وآخرين، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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