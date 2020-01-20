لبنى عبدالعزيز تبكي بحرقة في عزاء صديقتها ماجدة

القاهرة – لايف ستايل
حرصت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز على حضور عزاء صديقتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، والذي أقيم أمس (الأحد) في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.
وظهرت لبنى وقد أجهشت فى البكاء خلال تقديمها واجب العزاء، وسط محاولات من الفنانتين دلال عبد العزيز ورجاء الحداوي لتهدئتها.
ووسط بكاها ظهر صوتها وهي تبكي في حديث جانبي بينهن تشكو من عدم سؤال أحد عليها، وأنها تخشى أن تموت دون أن يعلم بموتها أحد، وردت عليها الفنانة دلال عبدالعزيز بقولها: "معلش يا حبيبتي أنا عارفة إننا مقصرين في حقك".
وعلى الأثر، تصدرت النجمة القديرة محرك بحث "غوغل" بعد انهيارها في البكاء خلال تقديمها واجب العزاء في صديقتها الراحلة.
يذكر أن النجمة المصرية اعتزلت الفن منذ فترة طويلة بعد زواجها وسفرها وإقامتها في أميركا والبقاء هناك لأكثر من 25 سنة حتى عودتها إلى مصر مرة أخرى وعودتها مرة أخرى للفن لتقدم مع الفنان الكبير محمود ياسين فيلم "جدو حبيبي".
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