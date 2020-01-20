نينا عبد الملك تكشف تغييراً كبيراً في شكلها وحياتها

بعدما فاجأت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك متابعيها بإعلان زواجها في وقت سابق عادت للظهور مجدداً من خلال فيديو نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهرت فيه وهي تقف وقد غيرت شكلها تماماً حيث اعتمدت تسريحة الشعر القصير جداً بلون مائل إلى الأبيض.

وأعلنت حملها من خلال الاستدارة وإظهار حجم بطنها. ولم ترفق المقطع المصور بأي تعليق إلا أنه حقق أكثر من 643 ألف مشاهدة حيث أعرب الجميع عن فرحهم بالخبر السعيد متمنين لها وللمولود الصحة الجيدة.

ويشار إلى أن نجمة "ستار أكاديمي" كشفت منذ أشهر زواجها غير المعلن. وظهرت في مقطع مصور نشرته على حسابها على "تويتر" برفقة زوجها المقيم في الإمارات حسان الشيخ.

وأشارت إلى أنهما تزوجا منذ 10 أشهر وتحديداً في يوم ميلادها في 25 أيلول (سبتمبر) 2019.

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وأرفقت الفيديو بتغريدة كتبت فيها: "شكراً من القلب لكل حدا باركلنا كلماتكن بسطتنا كتير، تاني شي يلي طالبوا بصور عرسنا وصوري بالفستان الأبيض نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي".

وأضافت: "اكتفينا بسهرة صغيرة مع العائلة بلبنان و بالإمارات. بس هيدا فيديو بالفستان الأبيض اذا حابين".

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