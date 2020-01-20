زوج نانسي عجرم يعلق لأول مرة على حادث القتل بمقولة شهيرة ومحاميه ينفي التفاوض

بعد حوالي نصف شهر على حادثة السرقة التي تعرض لها منزل نانسي عجرم، وإطلاق زوجها فادي الهاشم الرصاص على المقتحم، خرج هذا الأخير عن صمته لأول مرة عبر صفحته على إنستغرام، حيث استعان بمقولة شهيرة للكاتبة البريطانية "جين رولينج" حيث كتب :"ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك".

وتابع :"أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غالياً، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أرضنا، فاحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

تعليق زوج نانسي عجرم لقي تفاعل من قبل متتبعيه الذين انقسموا ما بين مؤيد له ومتعاطف، وما بين من وصفه بالمجرم وطالب بمحاكمته بتهمة القتل العمد.

اقرا ايضاً:

حقائق تكشف للمرة الأولى عن السطو على منزل نانسي عجرم

Advertisements

من جهة أخرى، نفى محامي نانسي وزوجه ما تم تداوله عن دخولهما في مفاوضات مع عائلة القتيل، الذي لقي حتفه على خلفية محاولة سرقة المنزل وتعريض حياة نانسى وأسرتها للخطر.

نفي المحامي جاء بعد أن كثرت الأقاويل التي تتحدث على أن عائلة القتيل تطالب بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم، مشددًا على أنهم فى انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، مضيفًا "ستكون للقضاء الكلمة الفصل فى هذه القضية".

قد يهمك أيضا:

نانسي عجرم تخرج عن صمتها بعد تعرضها وعائلتها لعملية سطو مسلح

تعليق محامي زوج نانسي عجرم بعد توجيه تهمة القتل العمد لموكله