شريف سلامة يؤكد أنه يشارك في "الصندوق الأسود" كضيف شرف

أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بنجاح قصته بمسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، لافتا إلى أن نجاح الدور يعود للنص الدرامي المكتوب، الذي نجح عمرو محمود ياسين في توصيل فكرة العمل من خلاله.

وعن مشاركته بفيلم "الصندوق الأسود" مع الفنانة منى زكي، قال "سلامة"، إن دوره في الفيلم يعتبر ضيف شرف، وإنه قبل الدور بسبب حبه للفيلم وقصته.

"الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، محمد فراج ومن إخراج محمود كامل، ومن المقرر طرحه في دور السينما، خلال الفترة المقبلة.

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