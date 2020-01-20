هيفاء وهبي في بيروت استعدادًا لتصوير مسلسل "أسود فاتح"

تبدأ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مسلسلها الدرامي لرمضان المقبل "أسود فاتح"، نهاية الأسبوع الجاري في بيروت، وتشاركها الفنانة روجينا البطولة، حيث سافرت مساء أمس للبنان من أجل التعاقد وبدء تحضيرات المسلسل من أجل تصويره نهاية الأسبوع الجاري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، وتقدم الفنانة روجينا دور صديقة بطلة العمل هيفاء وهبي، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم شريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج كريم العدل.

من ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب عدة سنوات، وتقدم فيه شخصيتين في وقت واحد، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، وهو من إخراج محمد حماقي، والمقرر عرضه في إجازة منتصف العام.

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