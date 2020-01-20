روبيرت دي نيرو يجدد هجومه على "ترمب"

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""الخليج 365"" من بيروت: هاجم النجم الأميركي روبيرت دي نيرو الرئيس دونالد ترمب مجدداُ، لكن، بطريقةٍ غير مباشرة دون أن يذكره بالإسم. حيث قال: ”هناك صواب وهناك خطأ وهناك منطق سليم وهناك إساءة استغلال سلطة، وأنا كمواطن أملك الحق مثل غيري للتعبير عن رأيي. أملك صوتاً أعلى بسبب شهرتي وسأستخدمه كلما رأيت إساءةً سافرة لاستغلال السلطة وهذا كل ما يمكنني قوله الليلة“. علماً أن "ترمب" يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تتعلق باتهامات إساءة استغلال السلطة وتضليل الكونغرس.

وجاء كلام دي نيرو خلال استلام جائزة نقابة ممثلي الشاشة تكريماُ له على مجمل أعماله بعد 50 عاماً قدّم خلالها بطولة العديد من الأفلام المميزة منها ”The Deer Hunter“ (صائد الغزلان) و الثور الهائج“ (Raging Bull) والجزء الثاني من سلسلة أفلام الأب الروحي The God Father إضافةً إلى أفلام كوميدية منها ”Meet the Parents“ (لقاء الوالدين). علماُ أنه فاز بجائزة أوسكار مرتين ويلعب بطولة الفيلم المرشح لأوسكار هذا العام ”The Irish Man“ (الأيرلندي).



هذا واستلم "دي نيرو" جائزة Life Time achievement من النجم ليوناردو دي كابريو الذي قدمه بترحيبٍ خاص وسط تصفيق دام لدقائق تقديراً لعطائه.

وتطرق في خطابه المرفق إلى السياسة بعد أن شكر زملائه على الدعم والتعاضد والمحبة. حيث قال: "القادة السياسيون الذين يدعمون النقابات هم على الأرجح يقدمون الرعاية الميسورة التكلفة، ويعملون لقانون الضرائب المنصفة، وقوانين الهجرة الإنسانية، والبيئة الآمنة والمواطنة المتنوعة، وحماية الحقوق، وحظر الأسلحة المتفلتة، وتحسين وضع الأجور والخدمات بمزايا عادلة. هؤلاء يجعلوننا مدينين لهم بصوتنا".

وتابع: أظن بعض بدأ يهمهم في سرّه: "دعونا لا ندخل في سياسة الهجرة. لكن، في مثل هذا الوضع المريع. إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي وللعديد من الأشخاص. ولهذا يجب أن أقول شيئًا: "هناك صواب وخطأ .. وهناك حس سليم وهناك سوء استخدام للسلطة. و أنا كمواطن، لديّ الحق الكبير مثل أي شخص فاعل، كرياضي أو ممثل يعبِّر عن رأيه. وأنا سأستخدم صوتي ضد إساءة استخدام القوة".



فيما يلي الفيديو مع النص الحرفي باللغة الإنجليزية

