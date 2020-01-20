فيلم Parasite يفوز بجائزة "ممثلي الشاشة بالولايات المتحدة"

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""الخليج 365"" من بيروت: فاز الفيلم الكوري الجنوبي ”طفيل“ Parasite بالجائزة الكبرى لنقابة ممثلي الشاشة بالولايات المتحدة يوم الأحد واقتنص خواكين فينيكس ورينيه زيلويجر لقبي أفضل ممثل وممثلة ليعززا فرصهما في الفوز بالأوسكار في الشهر المقبل.

ولقد شكّل فوزه مفاجأة خاصةً أنه أول فيلم بلغةٍ أجنبية يفوز بلقب الجائزة الكبرى في تاريخ جوائز نقابة ممثلي الشاشة التي بدأت منذ 26 عاماً، وتحظى بمتابعة كبيرة باعتبارها مؤشراً لجوائز الأوسكار.

هذا وتوقف النقاد عند أهمية فوزه لعدم شهرة نجومه وصنّاعه قياساً بالأعمال الأميركية التي تفوق عليها رغم اعتمادها على نجوم بارزة. علماً أن النجم براد بيت فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره بفيلم ”Once upon a time in Hollywood“، فيما تُوِجّت لورا ديرن بلقب أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم ”قصة زواج“ (Marriage Story).